МИД России анонсировал встречу по Сирии

Встреча в астанинском формате по Сирии пройдет 1 и 2 августа этого года, сообщил «РИА Новости» замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. «Дата встречи определена, и по ней достигнута договоренность со всеми заинтересованными сторонами, которые могут принять участие в этом заседании, и это 1–2 августа в Нур-Султане»,— сказал господин Богданов.

Напомним, саммит лидеров стран—участниц астанинского формата состоялся 14 февраля в Сочи. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани обсудили будущее Сирии после вывода из страны американских войск.