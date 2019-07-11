Где не дружат с гомеопатией

В этот вторник власти Франции решили полностью вывести гомеопатические средства из ОМС, так как комиссия по здравоохранению пришла к выводу, что такие препараты обладают «недостаточной эффективностью». Обсуждение возможного введения подобной меры идет и в Германии: в начале июля представитель фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Карл Лаутербах потребовал запрета компенсировать гомеопатические препараты по страховке. Сейчас решение о том, оплачивать ли гомеопатические препараты и консультацию у врача-гомеопата, принимают сами страховые компании. В 2017 году Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании потребовала от врачей прекратить выписывать гомеопатические препараты, так как «в лучшем случае гомеопатия — это плацебо и растрата скудных средств NHS, которые лучше было бы направить на лечение, которое работает». Правда, несмотря на запрет, в прошлом году было выписано около 3,3 тыс. рецептов на гомеопатические препараты, что обошлось NHS в £55 тыс. ($69 тыс.). Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США неоднократно выпускало распоряжения, ужесточающие правила для производителей гомеопатических препаратов. В 2018 году власти Австралии решили не запрещать продажу гомеопатии в аптеках, несмотря на то что подобное предложение неоднократно высказывало фармацевтическое общество страны.

Яна Рождественская