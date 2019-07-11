Российский госдолг набирает популярность

В очередном «Обзоре рисков финансовых рынков» Банк России описал ситуацию с российским госдолгом в июне — она оказалась довольно необычной. Исходя из данных ЦБ, размещение Минфином еврооблигаций сняло с рынка ОФЗ в России часть спроса иностранных инвесторов, однако даже это не остановило давление на внутренний российский долг — доходность по нему в июне снижалась быстрее, чем в мае, когда приток нерезидентов в ОФЗ был рекордным.

Как констатирует ЦБ, тенденция к снижению доходности ОФЗ в июне продолжилась, в случае с наиболее ликвидными выпусками бумаг за июнь она снизилась на 35,5 базисных пункта (б. п.), тогда как в мае снижение составляло 22,3 б. п. Предложение Минфина ОФЗ в июне было почти втрое меньше, чем месяцем назад: если в средний аукционный день в мае ведомство размещало госдолг на 91,9 млрд руб., то в июне — на 36,2 млрд руб. Нерезиденты забирали около 39% размещения новых бумаг.

Сокращение предложения Минфина было обеспечено в первую очередь за счет доразмещения еврооблигаций РФ в июне двумя выпусками — на $1,5 млрд и на $1 млрд. К тому же финансовое ведомство объявило о снижении общей планки заимствований на 2019 год в поправках к бюджету на 127 млрд руб.— из-за внепланового высокого сбора налогов (в первую очередь, очевидно, налога на прибыль). ЦБ отмечает, что сокращение Минфином предложения внутреннего госдолга привело к существенному увеличению покупок нерезидентами и «дочками» иностранных банков внутреннего долга на вторичном биржевом рынке — там июньские приобретения этой группы инвесторов составляли 53 млрд руб. В мае, напомним, их спрос на ОФЗ со вторичного рынка был существенно ниже — 20 млрд руб. Впрочем, нерезиденты на внебиржевом рынке в июне ОФЗ все же продавали — на сравнительно небольшую сумму в 6 млрд руб.

Таким образом, фактически можно говорить о том, что даже «переброс» Минфином размещений госдолга из внутреннего рынка на внешний (разделенных довольно условно) не снял с рынка избыток спроса полностью. При этом Банк России довольно уверенно говорит о снижении объемов сделок в рамках стратегий carry trade, что, впрочем, вполне вероятно в условиях снижения доходности российского госдолга и при достаточно стабильном рубле. Несколько изменились стратегии нерезидентов: приобретались бумаги со средним сроком погашения в 9 лет, вложения, из которых нерезиденты выходили,— 6,2 года.

Несмотря на снижение привлекательности carry trade, которого традиционно опасаются финансовые власти, говорить о том, что России это явление больше не грозит, невозможно — по крайней мере, пока существует дискуссия ЦБ и правительства о возможности расходования избыточных средств ФНБ с 2020 года (это почти автоматически укрепит рубль), а также пока у инвесторов есть надежды на содержательное изменение санкционной политики к РФ. При этом данные ЦБ в обзоре о сравнении информации НРД и ассоциации EPFR дают возможность предположить, что события на российском рынке госдолга, по крайней мере в 2018 году (крупный отток фондов), были обеспечены инвесторами с «активной» стратегией — то есть фондами, чьи инвестиции в российские ОФЗ не привязаны к динамике индексов или других бенчмарков. Базы НРД и EPFR оказались сопоставимы лишь частично, тем не менее предположение Банка России выглядит так: отток с рынка госдолга в 2018 году обеспечивался преимущественно игроками с «активной» стратегией, приток средств в 2019 году примерно пополам обеспечен как «активными», так и «пассивными» игроками, чьи действия привязаны к изменениям индексов. ЦБ, впрочем, уточняет, что инвестиции фондов с разными стратегиями сильно коррелируют с притоками и оттоками средств на все развивающиеся рынки. То есть динамика операций инвесторов в российские ОФЗ вообще мало зависит от внутрироссийских временных факторов: логика «активных» действий вычисляется в основном новостями ФРС США и ЕЦБ — в отличие от ситуации 10–15-летней давности, «специализированных на России» инвесторов в российский госдолг среди нерезидентов мало или вообще нет.

Дмитрий Бутрин