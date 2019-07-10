В конце июля начнутся продажи турпродуктов кластера «Гора Белая»

Продажи туристических продуктов (сплавы, походы, велотуры) начнутся на сайте кластера «Гора Белая» в конце июля. Соглашение об этом подписали гендиректор управляющей компании туркластера Леонид Гункевич и исполнительный директор компании «Виста-туристические маршруты» Мария Галкина. «По закону мы как управляющая компания не имеем права продавать продукты туристического кластера, которые уже существуют на территории и которые сформируются в дальнейшем. Это отдельный лицензированный вид деятельности. Мы подумали и пригласили к сотрудничеству крупнейших в нашем регионе – компанию "Виста". Суть соглашения в том, что мы начинаем вместе создавать туристические продукты и продавать их на онлайн-платформе»,— пояснил господин Гункевич.

«Гора Белая» — проект правительства Свердловской области по комплексному развитию территории под Нижним Тагилом. В границы кластера входят ГЛК «Гора Белая», природный парк «Река Чусовая», буферная зона Висимского заповедника и 15 населенных пунктов. В рамках реализации проекта планируется до 2028 года модернизировать действующие и создать около 200 новых объектов индустрии туристического сервиса, спорта и культуры. На территории создан особый экономический режим. Планируется, что общий объем частных инвестиций составит около 30 млрд руб. На территории кластера планируется построить развивать горнолыжный комплекс, создать туристические маршруты по заповедным местам и тематический парк Горнозаводской цивилизации, а также реконструировать узкоколейную железную дорогу.

Как правительство Свердловской области поддерживает «Гору Белую» — в материале “Ъ-Урал”