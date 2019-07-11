Журналистам назначат общественные работы

Краевые власти предложили реформировать муниципальные медиа. Районным СМИ и телеканалам предложено объединяться в единые редакции, зарегистрированные как автономные некоммерческие организации. По мнению краевых властей, за счет экономии от объединения и участия в конкурсах на федеральные гранты СМИ смогут получить дополнительные ресурсы для развития. А наличие среди учредителей представителей журналистов, муниципальных и краевых властей позволит управлять редакцией коллегиально и избегать конфликтов. Однако руководители муниципальных газет опасаются, что реорганизация усилит влияние краевых властей на редакционную политику.



Краевые власти предлагают реорганизовать муниципальные редакции в автономные некоммерческие организации (АНО). Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил бывший сопредседатель регионального штаба ОНФ, гендиректор ООО «Налоги и право» Геннадий Сандырев. По его словам, эта инициатива «ведет к монополизации рынка услуг печатных СМИ». Как отмечает господин Сандырев, реализация инициативы краевых властей «автоматически лишает (частные газеты.— „Ъ-Прикамье“) господдержки за счет краевых контрактов и централизации крупных рекламодателей»,— отметил общественник.

В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что муниципалитетам был предложен вариант с переформатированием местных редакций в АНО, объединяющие муниципальные редакции газет и телевидения. «Такую модель работы с районными СМИ уже выбрали для себя другие субъекты РФ, наработан большой положительный опыт ее применения. Это позволит увеличить эффективность работы местных редакций, а также получить дополнительные ресурсы за счет объединения. Кроме того, муниципальным СМИ станет проще получить дополнительное финансирование в форме федеральных грантов, так как муниципальные унитарные предприятия претендовать на них не могут. Дополнительные ресурсы можно направить на развитие СМИ, укрепление материально-технической базы, расширение охвата аудитории»,— пояснили в правительстве региона.

«При этом уменьшение объема финансирования из краевого и муниципального бюджетов не рассматривается»,— добавили в пресс-службе. По словам представителей краевых властей, решение о реорганизации в АНО будет приниматься руководством муниципалитетов на добровольной основе.

Собеседник, близкий к правительству региона, сообщил, что в состав соучредителей АНО войдут представители как редакции, так и муниципальных и краевых властей. «Редакции будут управляться коллегиально. Это позволит исключить конфликты между редакцией и главами территорий»,— полагает источник.

На сегодняшний день органы местного самоуправления являются учредителями СМИ либо управляющими редакциями организаций в 33 районах Пермского края. В пяти территориях (Соликамском, Чернушинском, Кунгурском, Чусовском городских округах и Бардымском районе) существуют муниципальные телеканалы, в большинстве случаев они являются частью местных медиахолдингов.

Отметим, что это не первая инициатива краевых властей, направленная на реформирование муниципальных СМИ. Как ранее сообщал „Ъ-Прикамье“, сайт правительства Пермского края был зарегистрирован как СМИ. После этого руководство региона поручило муниципальным изданиям создать собственные сайты. Цель этих действий — вывод позитивных новостей в «топ» новостных поисковиков.

Сейчас зарегистрированы как СМИ сайты 15 муниципальных газет. Еще 13 находятся в процессе регистрации.

Руководители муниципальных СМИ видят в реорганизации в АНО как плюсы, так и минусы. «Плюс — в ограничении безграничного влияния муниципальной власти на местную прессу, за счет появления среди учредителей представителей краевой администрации. С другой стороны, в том, чтобы быть „слугой двух господ“, существуют свои риски»,— поделилась главный редактор газеты Октябрьского района «Вперед» Лариса Огородникова.

Она добавила, что «у всех редакций на юге края есть долги за полиграфические услуги», а оборудование и техника редакции «изношены в хлам». «Пробиться к федеральным грантам непросто. Понятно, что краевая власть распространяет свое влияние в районы, но хотелось бы, чтобы и редакции получили плюсы от реорганизации. Пока механизм ясен не до конца и вопросов возникает больше, чем ответов»,— заявила госпожа Огородникова.

Главный редактор газеты «Светлый путь» Большесосновского района Дмитрий Зеленкин отметил, что «АНО имеют право участвовать в конкурсах проектов». «Это дает возможность расширить сферу деятельности: заниматься социальными проектами, помимо издания газеты»,— пояснил господин Зеленкин.

Также, по его словам, существуют опасения, связанные с участием краевых властей в контроле за деятельностью редакции. «Все зависит от того, кто войдет в учредители газеты. Если это в основном будет коллектив редакции, то возможность воздействия со стороны властей уменьшится»,— считает редактор. Кроме того, он добавил, что реорганизация в АНО приведет к увеличению работы по составлению отчетности. «А это дополнительная работа для директора или главного редактора»,— предполагает Дмитрий Зеленкин.

По оценке председателя краевого союза журналистов Игоря Лобанова, «форма существования газет как АНО не уникальна». «Довольно эффективно на протяжении уже многих лет именно таким образом организована деятельность районок в Челябинской области. Есть достойные примеры в Алтайском крае, в других регионах России. При наличии в учредителях СМИ представителей журналистского коллектива, краевых и муниципальных властей будет труднее давить на редактора. Сторонам придется договариваться, искать баланс»,— отмечает господин Лобанов. «В любом случае качество издания в первую очередь зависит от желания и умения его журналистов и руководства учиться, осваивать новые технологии, экспериментировать»,— добавил эксперт.

Константин Кадочников