Выборам оформляют явку с половиной

Власти Башкирии вчера впервые озвучили показатели явки, при которой планируют провести выборы главы республики 8 сентября. Они ожидают ее на уровне не менее 50%, а в Уфе — даже 60%, при этом, чтобы у местного политического истеблишмента не возникло сомнений в том, что это самые чистые выборы за последние годы. Сейчас, во время активной стадии избирательной кампании, чиновникам поручено «соприкасаться с нуждами людей каждый день» и удовлетворять запрос граждан «на уважение, справедливость и заботу», с тем, чтобы не допустить протестных акций.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин вчера заявил, что власти региона намерены в сентябре провести образцовые выборы главы республики. Этой теме господин Сидякин посвятил большую часть своего выступления на заседании президиума регионального политсовета «Единой России». Согласно его заявлениям, 8 сентября в Башкирии должны пройти «прозрачные, законные, легитимные» и «самые чистые» выборы на памяти местного «политического истеблишмента». Господин Сидякин сразу же оговорился, что по крайней мере таким образом выстраивает работу администрация республики. «Мы стараемся, чтобы (было) как можно меньше нарушений, как можно меньше препонов возникало у участников избирательных процессов»,— сказал он.

Своих однопартийцев, равно как и «коллег из других партий» докладчик призвал готовиться к тому, что избирательные комиссии будут «заточены не допускать никаких нарушений избирательного законодательства».

При этом выборы планируют провести с явкой не ниже 50% по республике, а в Уфе — не менее 60% (в 2014 году на выборах главы явка по республике составляла 75%). Показатель явки в Уфе озвучила вице-мэр по социальным вопросам Алина Сулейманова, возглавляющая городскую ячейку «Единой России». Из ее выступления следовало, что мобилизовать избирателей в городе планируют на встречах и публичных мероприятиях, в том числе на дворовых праздниках. Доклад госпожи Сулеймановой вызвал скепсис у кого-то из сидящих в зале. Качая головой, он произнес «ой-ой-ой», чем прервал выступление докладчицы. Но спустя несколько секунд госпожа Сулейманова заключила, что для явки «нужно очень активно работать с населением».

Хотя, как заявил Александр Сидякин со ссылкой на соцопросы, доля довольных своей жизнью жителей Башкирии с осени 2018 года (когда регион возглавил Радий Хабиров) увеличилась на 13%, до 68%, а недовольных сократилась на 9%, до 31%, власти озабочены возможными протестными выступлениями. Сам докладчик продемонстрировал убежденность в том, что протесты могут быть инспирированы только извне. По его данным, именно так было в Екатеринбурге, где акции против строительства храма устраивала «хорошо подготовленная, спящая в периоды затишья структура, которая при любой эскалации появляется и начинает ситуацию качать». Нечто похожее, по его информации, было и в Сибае, где «больше всего возмущались не местные жители, а в лучшем случае — Баймака и Уфы, в худшем — Москвы, которые приезжали словить хайп». Но на всякий случай чиновник призвал однопартийцев, в том числе чиновников и депутатов «соприкасаться с нуждами людей каждый день» и не молчать, «когда надо говорить». «Крайне важно реагировать первыми, чтобы вопросы не подхватывались извне»,— предупредил он, а глава регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров призвал удовлетворять «запросы граждан на уважение, справедливость и заботу».

Господин Сидякин затем удалился.

Выступивший после него секретарь политсовета, спикер Курултая Константин Толкачев посвятил часть доклада геополитическим вопросам. Он признался, что в ходе частых выездов за рубеж убедился, что «никому в мире сильная Россия не нужна, кроме самой России», после чего призвал участников заседания обеспечить «мощь, авторитет и уважение России во всем мире», напомнив, что «уважают сильных, а о слабых вытирают ноги». Эта политинформация не помешала Константину Толкачеву чуть позже напомнить однопартийцам, что они плохо платят членские взносы и игнорируют подписку на партийную газету.

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что «власти в России вообще любят говорить о честности выборов»: «Знают, что это их слабое место, вот и пытаются изначально подстелить соломку». «В отсутствие конкуренции 60% явки для Уфы — цифра абсолютно нереалистичная, 50% для республики — тоже сверхзадача. Тут и 30-35% было бы успехом,— считает он.— Все, что сверху, придется мобилизовывать с помощью административного ресурса. Впрочем, в условиях отсутствия наблюдения на участках, можно справиться и с этим».

Дарья Кучеренко, Наталья Павлова