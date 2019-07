11 сцен прощания

Моноспектакль хореографа и танцовщика Акрама Хана «Xenos» 25 и 26 июля покажет в Москве фестиваль «Территория», ради него даже изменивший свое расписание — по плану московская программа должна была начаться в октябре. Экстраординарность события расшифровывает его подзаголовок: «Последнее соло». После этого спектакля Акрам Хан больше не собирается выступать как танцовщик. Широко объявленное и обрамленное мировым турне прощание с публикой — случай, встречающийся не во всех видах искусства и не так уж часто. Weekend выбрал самые драматичные истории расставания со сценой и экраном

Текст: Ольга Федянина

Гленн Гульд

Фото: Harold Whyte/PA Photos/TASS

Ненависть к сцене

Гленн Гульд с самого начала — очень раннего — своей карьеры считал публичные выступления «анахронизмом» и «мировым злом» и покончил с ними при первой возможности

Впервые в публичном концерте канадский пианист Гленн Гульд выступил в пять лет — в составе семейного оркестра и сразу перед залом в 2000 человек. Регулярные же концертные выступления Гульда начались в 1945 году. Выступления эти он с ранней молодости не любил — и его концертная биография была чрезвычайно бедна. За 20 лет Гульд дал в общей сложности около 200 концертов (Ван Клиберн, к примеру, давал 200 концертов за два года). Кстати, из 40 концертов, которые он дал вне Канады, несколько пришлось на оттепельный СССР: здесь он исполнил сложнейшую программу, в которую входили не только Бах и Бетховен, но и запретные Шёнберг и Берг.

У его нелюбви к концертам было несколько причин. С одной стороны, живое выступление не позволяло ему добиться совершенства исполнения, которого требовал его перфекционизм. С другой — в отличие от большинства артистов, живая реакция публики была для него не поддержкой, а мучением, он не желал никаких помех в своих взаимоотношениях с партитурой. И даже составил так называемый GPAADAK — The Gould Plan for the Abolition of Applause and Demonstrations of All Kinds («план Гульда по запрету аплодисментов и любых других проявлений»). Сильнейшая мизантропия Гульда подкреплялась сильнейшей же ипохондрией — боязнью заразных заболеваний, холода, сквозняков и любых контактов с коллегами и зрителями. Один из его концертов чуть было не сорвался из-за того, что кто-то из музыкантов в качестве приветствия дружески хлопнул Гульда по плечу.

Когда слава Гульда стала всемирной, он принял решение избавить себя от ненавистных выступлений. Последний публичный концерт Гленна Гульда состоялся в Лос-Анджелесе, в помещении театра «Уилшир Эбелл», 10 апреля 1964 года. В программе были Бетховен, соната № 30, «Искусство фуги» Баха и соната № 3 для фортепиано Пауля Хиндемита. После этого Гульд работал только в студии звукозаписи. Здесь возникли самые известные его записи, которые он делал, выбирая самые удачные дубли из разных исполнений — возможность, которой у него никогда не было в живом концерте.