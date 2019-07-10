Департамент культуры Тюменской области и МТС заключили соглашение о сотрудничестве

Компания МТС и департамент культуры Тюменской области заключили соглашение о культурном сотрудничестве, сообщили в пресс-службе губернатора. В рамках соглашения в регионе запланированы крупные культурные события.

Так, в сельских школах Тюменской области прошли интерактивные уроки «Дети в интернете». Более 200 детям из Юргинского, Нижнетавдинского и Ялуторовского районов рассказали о правилах безопасности в интернете. Кроме этого, МТС провели акцию «Память Победы», в рамках которой восстановила памятники войны в тюменских селах. «Мы рады сотрудничать с МТС и надеемся, что тюменцы оценят по достоинству все проекты, которые реализует компания, и будут активно принимать в них участие»,— сообщила директор департамента культуры региона Елена Майер.

В рамках соглашения планируется провести акцию «Культурный код». Совместно с культурными деятелями и волонтерами МТС покажет бесплатные театральные постановки, а также создаст арт-объекты на улицах Тюмени. В октябре в Тюмени и Тобольске пройдут концерты «Super дети поколения М» с финалистами шоу «Голос. Дети» Софьей Федоровой и Акмалем Ходжаниязовым и звездой YouTube Дарьей Волосевич. Кроме этого, выступят вокалисты и танцоры из Тюменской области: победители регионального конкурса, который будет объявлен перед концертом.

По словам врио директора филиала МТС в Тюменской области Анастасии Михайловой, компания сосредоточена на культурных мероприятиях в digital-формате, «потому что видна потребность тюменцев в современных и инновационных проектах». «Чтобы тюменцы могли пользоваться не только связью высокого качества, но и обеспечили себе необычный и интересный досуг, мы считаем необходимым проводить культурные мероприятия. Особенно важно нам дать такую возможность детям и молодежи»,— пояснила она.