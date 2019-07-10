«Урал Опера Балет» готовит премьеры двух опер и балета «Конек-горбунок»

Художественный руководитель театра «Урал Опера Балет» (Екатеринбургский театр оперы и балета) Вячеслав Самодуров и его помощник Богдан Королек на международной выставке «Иннопром» презентовали театральный сезон 2019/2020.

В конце сезона театр планирует поставить балет «Конек-горбунок». Господин Самодуров отметил, что это будет экспериментальный спектакль для всех. «Мы хотим сделать новорусский спектакль: с одной стороны, сделать его в площадно-ярмарочном стиле, с другой — смешаем современную и старинную хореографию, упакуем все это в необычный дизайн от Анастасии Нефедовой, которая делала костюмы для балета "Приказ короля"», — рассказал он.

Балетный сезон начнется гала-концерта «Ural Ballet Fashion Gala». Все танцоры будут одеты в костюмы от екатеринбургских дизайнеров.

Оперный сезон откроется 8 сентября премьерой оперы «Риголетто». Ее будет режиссировать дебютант «Урал Опера Балет» Алексей Франдетти, известный в первую очередь как постановщик мюзиклов. «Премьера станет инаугурацией нового главного дирижера театра Константина Чудовского»,— пообещали представители театра. Второй оперной премьерой сезона 2019/2020 станет «Сказка о царе Салтане».

Мария Деменева