«“Иннопром” поможет найти пути решения для объединения рынков Турции и России»

Кутлу Каравелиоглу, председатель правления Ассоциации экспортеров машиностроительной продукции Турции

На сегодняшний день товарооборот между Россией и Турцией в машиностроительном секторе составил более $400 млн. Десятая международная промышленная выставка «Иннопром» поможет раскрыть потенциал торгово-промышленных отношений двух стран и наладить деловые связи между российскими и турецкими компаниями. Председатель правления Ассоциации экспортеров машиностроительной продукции Турции Кутлу Каравелиоглу рассказал о развитии российско-турецких отношений в сфере машиностроения.



— Каких результатов ожидают турецкие предприниматели от участия в десятой юбилейной международной промышленной выставке «Иннопром»?

— Решение сделать Турцию страной-партнером говорит о стремлении России восстановить партнерские отношения. Это очень важно для машиностроительного сектора. Сейчас турецкие компании планируют развивать торгово-промышленный потенциал. Участие Турции в «Иннопроме» позволит выйти на новый уровень взаимоотношений между нашими странами и познакомиться с потенциальными партнерами. В торговых отношениях нужно учитывать региональный, социальный и культурный аспекты страны. У уральского региона есть большой потенциал для развития партнерских отношений с турецкими компаниями в сфере машиностроения. Мы нашли много фирм, о которых раньше даже не знали. Итоги «Иннопрома» еще рано подводить, но уже сейчас можно отметить положительные результаты взаимодействия. В первый день выставки на конференции велись переговоры между российскими и турецкими бизнесменами. Им удалось заключить четыре контракта с о сотрудничестве в сфере машиностроения.

— На каких мировых рынках наблюдается наибольший спрос на турецкую продукцию?

— Для Турции в приоритете находятся страны Европы — на них приходится около 70% от общего объема экспорта машиностроительной продукции. В основном интерес распространяется на индустриальный и сельскохозяйственный секторы. 15% экспортируется в Германию. Там проживает более 1,5 млн турецких граждан, которые создают компании и закупают продукцию у турецких предприятий. На втором месте находится США — 9% от общего объема экспорта. Сейчас отношения осложняет политический аспект. Тем не менее, мы стараемся наращивать торгово-промышленный потенциал.

— Удовлетворены ли вы спросом на турецкое оборудование в России?

— В последние годы спрос на турецкое оборудование растет. С 2018 по 2019 годы товарооборот увеличится на $100 млн и составит $400 млн. Однако с начала 2000-х годов цифры очень сильно изменились. В 2003 году Россия занимала 4-е место в экспорте Турции — объем торговли составлял $800 млн. Сейчас она находится на девятом месте. Доля турецкой продукции в российском импорте невелика. Конкуренцию ей составляют Китай, Германия, Италия, США и Япония. К 2020 году Турция планирует увеличить показатели и достичь уровня 2003 года.

— Что осложняет торгово-промышленные отношения между странами?

— Большая часть российского госбюджета тратится на авиапромышленность и военный сектор. Российским машиностроительным компаниям сложно найти партнеров в других странах, так как на них распределение государственных средств практически не выпадает. Турецкие компании также встречают сложности в работе с российскими партнерами. Во-первых, психологический аспект. Из-за разных языков становится актуальным вопрос взаимопонимания. В последнее время он легко решается — в Турции проживает очень много русских. Найти переводчика или человека, который работает в машиностроительном секторе и говорит по-русски, не является большой проблемой. Во-вторых, таможенный аспект. У Турции и России нет таможенного союза. При заказе продукция идет месяц-полтора. Создание союза, который исключит большое количество деклараций и сертификатов, облегчило бы торговлю. В частности, для сектора малой промышленности. В-третьих, визовый аспект. Турецкие граждане сталкиваются с ним во время паспортного контроля. Они хотят свободно передвигаться и не хотят тратить время, отвечая на вопросы о цели своего визита.

— К каким сферам машиностроения Турция и Россия проявляют наибольший интерес?

— Россия проявляет интерес ко всем сферам, поэтому невозможно выделить какие-то отдельные. В основном, российские компании закупают турецкие компрессоры, насосы, пластикоперерабатывающие и маталлообрабатывающие машины. В свою очередь у России есть ресурсы, которые можно использовать в турецком машиностроении. В частности, нефть, газ, алюминий и другие природные металлы. На их закупку Турция тратит около $27 млн. Из-за географии у Турции не всегда есть доступ к российским ресурсам. Также мы не всегда пониманием, какие фирмы могли бы быть потенциально интересы турецким компаниям.

— В чем вы видите причину успешного развития турецкого машиностроительного сектора?

— Мы делаем акцент на образовании. В Турции есть 105 факультетов, подготавливающих специалистов для машиностроительного сектора в сфере металлургии, электроники, сельского хозяйства, металлообработки. В стране есть предприятия, которые самостоятельно занимаются подготовкой специалистов. Они организуют частные школы и научные центры при компаниях, которые занимаются подготовкой кадров и научными разработками. Сейчас это очень популярно. Еще одной из причин успеха является то, что мы часто привлекаем иностранные компании, которые делятся национальным потенциалом и опытом работы и создают на нашей территории предприятия. Сейчас мы работаем над сокращением расходов на импорт машиностроительной продукции путем увеличения расходов на другие отрасли.

— Что поможет улучшить торгово-промышленные отношения Турции и России?

— В первую очередь, нужно инвестировать в машиностроительной сектор. Сейчас между Россией и Турцией $10 млн инвестиций, которые распространяются на сферы туризма, образования, но не на промышленность. Немалую роль играет и образование. Если будут поддерживающие программы обмена кадрами, двойных дипломов и смешанные образовательные программы, то в промышленном секторе будут наблюдаться положительные результаты. Особый интерес стоит обратить на инновационный сектор. Также стоит задуматься над идеей создания российско-турецкого союза, который будет развивать машиностроительный сектор. Наши страны заинтересованы не в закупках, а в развитии своего технического потенциала и своего направления машиностроения. Сейчас у России и Турции разные стратегические партнеры, поэтому мы на разных рынках. Но «Иннопром» поможет найти общие пути решения для объединения рынков.