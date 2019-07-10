В пермскую мэрию поступило свыше полсотни сигналов об упавших деревьях

После сегодняшней грозы в Единую дежурную диспетчерскую службу Перми поступили сообщения о 53 сломанных деревьях. Эти сведения были обнародованы на заседании КЧС по мерам устранения последствий шквалистого ветра. В основном звонки были из Ленинского района.

Ранее госпитализированные от травм женщины выписаны из больницы.

На заседании КЧС была представлена информация о 8 неработающих светофорах в центральной части города: на улицах Ленина, Плеханова, Хохрякова, Толмачева. Аварийная бригада занимается их ремонтом. Упавшие арт-объекты частично будут восстановлены, частично убраны.

Все службы, задействованные в устранении последствий грозы, переведены в усиленный режим работы, в том числе привлечены 6 бригад службы спасения.

В первую очередь районные учреждения благоустройства и спасатели освобождают от сломанных веток и деревьев тротуары и проезды.

Движение трамваев там, где наблюдались простои, сейчас восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Системы водоснабжения работают планово.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поставил главам районов задачу устранить основной массив последствий грозы к утру четверга и доложить ему о результатах