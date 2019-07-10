В Армении отчитались о ликвидации энергоаварии

Вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил в Facebook, что все проблемы с энергоснабжением страны решены. Ереванская и Разданская ТЭС снова заработали после сбоя.

Днем 10 июля в энергосистеме Армении произошла авария, были отключены Ереванская ТЭС и пятый энергоблок Разданской ТЭС. Из-за блэкаута не работало метро в Ереване. В некоторых округах столицы наблюдались перебои с подачей воды. Что послужило причиной аварии, пока не известно.