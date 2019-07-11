Дело о передаче активов Ксеньевского прииска направлено на новое рассмотрение

Арбитражный суд Московского округа постановил отменить решения первой и апелляционной инстанций, по которым владелец группы компаний «Мангазея» Сергей Янчуков должен был вернуть Итакинское золоторудное месторождение и предприятие «Ксеньевский прииск» своему бывшему партнеру Виктору Литуеву, а также заплатить ему неустойку в размере 495,5 млн руб. Дело направляется на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом „Ъ“ сообщил адвокат Денис Юров, представляющий интересы Виктора Литуева. Господин Литуев обращался в Арбитражный суд Москвы с требованием вернуть переданные авансом господину Янчукову активы в виде 99,99% Итакинской золотодобывающей компании (ИЗК), 100% «Ксеньевского прииска», расположенные в Забайкальском крае, а также выплатить неустойку. 4 декабря 2018 года суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Но 24 апреля 2019 года апелляционная инстанция, в которую обратился господин Литуев, иск частично удовлетворила и обязала передать в его собственность 99,8% долей в капитале ИЗК и 100% акций ПАО «Ксеньевский прииск», а также взыскать с господина Янчукова неустойку в размере 495,5 млн руб. «Нам пока сложно комментировать это решение. Как только будет опубликовано постановление, и мы узнаем аргументацию суда, то сможем дать детальные комментарии»,— сказал господин Юров. В конце июня силовики задержали сына Виктора Литуева Егора Литуева, являющегося гендиректором золотодобывающей компании «Ксеньевский прииск». В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата). Господина Литуева младшего обвиняют в хищении 125 млн руб.

Екатерина Еременко