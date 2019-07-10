8 июля в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» состоялась деловая сессия ИД «Коммерсантъ-Урал» «Цифровая трансформация электросетевого комплекса 2030. Региональный аспект». Партнером сессии выступила компания «Россети Урал».

Представители власти, экспертного сообщества и участники рынка обсудили процесс цифровой трансформации, его необходимые элементы, стратегию реализации, а также экономическую эффективность проектов в условиях финансовых ограничений.

Модератор:

Михаил Малыхин, выпускающий редактор «Коммерсантъ-Деньги».

Со-модератор:

Василий Савин, партнер, руководитель практики КПМГ по работе с компаниями сектора электроэнергетики и ЖКХ.

Спикеры: