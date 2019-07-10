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Цифровая трансформация электросетевого комплекса 2030.

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8 июля в рамках международной промышленной выставки «Иннопром» состоялась деловая сессия ИД «Коммерсантъ-Урал» «Цифровая трансформация электросетевого комплекса 2030. Региональный аспект». Партнером сессии выступила компания «Россети Урал».


Представители власти, экспертного сообщества и участники рынка обсудили процесс цифровой трансформации, его необходимые элементы, стратегию реализации, а также экономическую эффективность проектов в условиях финансовых ограничений.

Модератор:


Михаил Малыхин, выпускающий редактор «Коммерсантъ-Деньги».

Со-модератор:


Василий Савин, партнер, руководитель практики КПМГ по работе с компаниями сектора электроэнергетики и ЖКХ.

Спикеры:


  • Олег Чемезов, заместитель губернатора Свердловской области
  • Игорь Чикризов, первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
  • Юлия Лаврикова, директор Института экономики УрО РАН
  • Игбал Гулиев, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России
  • Владимир Болотин, первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Урал»
  • Андрей Шульгин, директор по цифровой трансформации «Россети Урал»
  • Виктор Набойченко, директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с органами государственной власти ПАО «Энел Россия»
  • Борис Бокарев, директор направления IC ENERGYNET (ЦСР «Северо-Запад»), члена рабочей группы «Энерджинет» НТИ
  • Александр Бочаров, руководитель проектов IoT «Электроэнергетика» АО «ЭР-Телеком Холдинг»
  • Ренат Габдуллин, региональный директор по продажам подразделения «Системы распределения электроэнергии» ООО «Сименс»
  • Александр Щеканов, руководитель центра экспертизы «Энергетика и ЖКХ», SAP CIS
  • Андрей Бондин, начальник отдела сертификационных испытаний программных и аппаратных средств ФГУП «НПП “Гамма”»
  • Сергей Кокин, заместитель директора по науке и инновациям Уральского энергетического института Уральского федерального университета, член президиума Научно-технического совета ПАО «Россети»
  • Владимир Матюк, директор по персоналу «Россети Урал»
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