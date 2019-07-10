Решительным ударом

С 28 по 30 июня в Екатеринбурге в 15-й раз прошел любительский теннисный турнир газеты «Коммерсантъ» — «Уральская шляпа-2019». В соревнованиях приняли участие 39 пар из 16 городов, которые участвовали в двух категориях: парный «Открытый турнир» и парный «50+».

Соревнования прошли на кортах теннисного центра «Урал». На предварительном этапе турнира пары участников «Открытой» категории разделились на группы из трех команд, а категории «50+» — из четырех команд. Матчи в группах проходили из одного сета до шести геймов. Две лучшие пары из каждой группы прошли в основной турнир финального этапа, а остальные — в дополнительный. Финал проводился по олимпийской системе из одного сета до восьми геймов с тай-брейком при счете 7:7. Матчи дополнительного турнира состояли из одного сета до шести геймов.

Генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Сергей Плахотин отметил, что за 15 лет турнир стал настоящим брендом для теннисистов и хорошей традицией. По мнению президента Свердловской федерации тенниса Антона Клопова, теннис — один из самых престижных видов спорта.

«Именно данный турнир ежегодно становится большим теннисным праздником»,— рассказал он, добавив, что в этом году на турнир приехали из Украины, Латвии, есть представители Новосибирска, Уфы, Челябинска, Перми, Тюмени и Екатеринбурга.

По итогам соревнований в основном турнире «Открытой» категории первое место заняли Максим Алагуров и Евгений Васильев. Второе место — Роман Тимергазин и Максим Антипин. Третье — Кирилл Ирха и Дмитрий Леденев. В дополнительном турнире на первом месте Роман Гусев и Сергей Данилик.

В категории «50+» победили Сергей Антонов и Эдуард Воронин. Второе место заняли Константин Пищиков и Эдуард Швецов. На третьем — Александр Рассказов и Дмитрий Соловьев. В дополнительном турнире категории победили Дмитрий Газизов и Вадим Митрофанов.

«Малой шляпой» «За верность спорту» был отмечен Михаил Папунин, Владимир Репа был признан самым волевым участником турнира. «Мотором турнира» стал Дмитрий Троицкий, а специальный приз «Дальняя дорога» отправился в Латвию с участником из Риги Виталием Кулибабой.

Торжественное закрытие турнира и награждение победителей состоялось в ресторане «Малиновка». Генеральный партнер проекта — компания «Сима-ленд». Партнеры турнира — «Россети Урал», «Тайский спа-салон Чанг» и ювелирный дом Moiseikin. Главным призом соревнований стала традиционная статуэтка в виде бронзовой кепки от мастеров ювелирного дома.

Соорганизатором спортивной части турнира выступила Свердловская областная федерация тенниса. ИД «Коммерсантъ-Урал» выражает особую признательность за помощь в организации турнира Михаилу Папунину, Дмитрию Троицкому, Константину Погребинскому, Андрею Плотникову.

Турнир уже много лет объединяет уральских бизнесменов. Все участники — непрофессиональные теннисисты. Напомним, турнир «Уральская шляпа» проводится с 2003 года, в нем традиционно принимают участие бизнесмены со всего Урала. С 2017 года ИД «Коммерсантъ-Урал» также проводит турнир «Уральская шляпа» по настольному теннису.