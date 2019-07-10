Курс рубля вырос после заявления главы ФРС США о рисках экономики

В среду, 10 июля, рубль резко вырос на фоне заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о рисках для международной экономики. К 19:00 курс доллара упал на 72 коп., до 63,2 руб., а евро — на 43 коп., до 71,16 руб., следует из данных Московской биржи.

Во время выступления перед Палатой представителей господин Пауэлл намекнул на возможное снижение процентных ставок к концу этого месяца из-за рисков для мировой экономики. «Похоже, на экономических перспективах США продолжает сказываться неопределенность из-за напряженности в торговых отношениях и опасений по поводу роста мировой экономики»,— сказал господин Пауэлл.

Индекс Мосбиржи также вырос до 2822 пунктов, а индекс РТС — до 1407,49 пункта. В июле индекс Мосбиржи достиг исторического максимума, превысив отметку 2800 пунктов.