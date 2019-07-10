Роман Старовойт постарался переубедить противников строительства дороги в Курске

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт встретился с противниками строительства дороги в облцентре, которая должна соединит северо-западный микрорайон и Курский тракторный завод (КЗТЗ), сообщили в региональной администрации. По данным властей, спорный участок позволит «серьезно разгрузить городское движение», а стоимость работ составляет 665,4 млн руб. При этом часть курян выступила против. «С сегодняшнего дня активно приступили к строительству. Конфликт интересов касается исключительно жителей проспекта Дружбы. Некоторые из них считают, что параметры автомобильной дороги можно сократить путем невыполнения работ по так называемым дорогам-дублерам»,– пояснил и.о первого вице-мэра Николай Цыбин. Кроме того, куряне опасаются, что при строительстве может быть поврежден магистральный водопровод. «Если мы сейчас останавливаем стройку, я вынужден буду в правительство вернуть деньги. Не факт, что их выделят повторно в следующем году. Была проведена серьезная работа, чтобы добиться средств на дорогу, которую жители ждали больше 20 лет. Я предлагаю, раз есть проект, и он полностью соответствует утвержденному генеральному плану развития города, надо дорогу построить. А потом начнем проектирование водовода»,– заявил Роман Старовойт. По его поручению будет сформирована рабочая группа, которая рассмотрит предложения жителей.

О том, что может быть построено на месте КЗТЗ, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Тракторам здесь не место».

Александр Прытков