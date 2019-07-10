«В Париже такому поведению Неймара не удивился никто»

Журналисты «нашли» пропавшего нападающего ПСЖ Неймара: ранее бразилец не вернулся в расположение команды, несмотря на сборы. Как выяснилось позже, он уехал отдыхать в Сан-Паулу. В Сети появилось видео, на котором футболист в компании друзей находится на пляже. У Неймара действующий контракт с ПСЖ, но СМИ сообщали о возможности его перехода обратно в «Барселону». Состоится ли теперь трансфер, разбирался спортивный обозреватель «Коммерсантъ FM» Владимир Осипов.

Еще совсем недавно руководство ПСЖ уверенно объявляло за Неймара фантастическую сумму в €300 млн. Но после долгих переговоров сумма трансфера начала снижаться — последняя цифра, которая появлялась в СМИ, была скромнее, €150 млн. Но, несмотря на это, переговоры, похоже, зашли в тупик, а Неймар отправился на пляж вместо того, чтобы начать тренировки с ПСЖ перед началом сезона. Впрочем, в Париже такому поведению бразильца не удивился никто, рассказал «Коммерсантъ FM» Вадим Трушков, который работает во Франции футбольным менеджером 14 лет: «Ничего в этом удивительного нет. Когда ПСЖ брал этого игрока, то там прекрасно осознавали все околофутбольные моменты. Так что я абсолютно не удивлен таким поведением, думаю, что и руководство ПСЖ тоже.

Пресса смеется во Франции, потому что все прекрасно понимали, что это за футболист».

Однако, несмотря на подобное поведение и затяжные переговоры с «Барселоной», руководство ПСЖ хочет оставить Неймара в составе команды, считает Вадим Трушков: «Я не думаю, что от него хотят избавиться, продать. "Пари Сен-Жермен" скорее настроен его сохранить, естественно, если он будет адекватно играть и вести себя. Неймар на данный момент связан контрактом с ПСЖ и должен его соблюдать, выполнять все, что прописано в этом документе. Вероятно, его ждут в расположении клуба, может быть, немножко оштрафуют, и дальше он продолжит работу с командой. А как будут складываться переговоры его работодателя с другими клубами, то это Неймар или его окружение будет решать с "Барселоной" или кем-то еще».

Пока же Неймар нежится на песке под бразильским солнцем и мечтает о возвращении в Каталонию, в «Барселоне» что-то происходит: то €120 млн за Гризманна не попали на счет мадридского «Атлетико», так как банки отказались предоставить «Барселоне» финансовую гарантию, то зарплату сотрудникам клуба сине-гранатовых задержали. Между тем, футбольный менеджер Юрий Белоус уверен, что говорить о финансовых проблемах «Барселоны» не приходится: «У нас нет пока никаких оснований делать такие выводы. Единственное основание — это задержка зарплаты. Это наша пресса безмолвствует, когда сотрудники и футболисты российских клубов по полгода не получают зарплату, а в Европе, когда происходит небольшая задержка, это уже катастрофа. Может быть, там какие-то технические вопросы. Но это великий клуб, и там все проблемы решат».

Но вот будет ли испанский клуб платить сумасшедшие деньги за Неймара? Этот вопрос пока остается открытым, даже несмотря на ежедневные заверения многих СМИ, что переход бразильца из ПСЖ в «Барселону» — вопрос решенный.

Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Тогда за его трансфер парижане заплатили «Барселоне» рекордную сумму — €222 млн. В составе нынешнего клуба бразилец дважды выиграл чемпионат Франции.