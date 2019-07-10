Прокуратура Ульяновской области выявила нарушения при закупках лекарств в регионе

Прокуратура Ульяновской области в ходе проверки деятельности регионального минздрава выявила многочисленные нарушения. Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

При осуществлении закупок лекарственных средств медучреждениями области вскрыты факты ограничения конкуренции. В частности, городская больница Новоульяновска в феврале-марте 2019 года заключила договоры с тремя коммерческими структурами без проведения обязательного электронного аукциона. Также нарушены сроки размещения планов-графиков закупок лекарственных препаратов в единой информационной системе. Главврачи ряда медучреждений не отразили сведения о доходах, полученных в различных фирмах.

Надзорное ведомство потребовало от министра здравоохранения Ульяновской области устранить выявленные нарушения и привлечь виновных к ответственности.

Ульяновское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявляло нарушения при медицинских госзакупках на протяжении нескольких лет. Руководитель регионального ведомства Геннадий Спирчагов рассказал СМИ, что в 2017 году в управление пришли жалобы на совместные торги более 60 больниц на 587 млн руб. В ходе закупок в один лот были объединены 3,5 тыс. наименований медицинских изделий, что не позволяло участвовать в этом аукционе производителям отдельных видов изделий.

Подробнее о махинациях с медицинскими госзакупками в Ульяновской области читайте в материале “Ъ-Волга” «Попались на таблетках».

Андрей Сазонов