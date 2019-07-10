В Нижнем Новгороде количество штрафов за парковку на газоне выросло в два раза

Сотрудники нижегородской административно-технической инспекции (АТИ) с начала года составили 523 протокола на владельцев автомобилей за парковку на газонах. Количество зафиксированных нарушений оказалось в два раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было составлено 228 протоколов.

Сумма штрафов для владельцев машин в этом году превысила 1 млн руб., сообщает пресс-служба мэрии. Напомним, за размещение транспортных средств на газоне граждан могут оштрафовать на сумму от 2 до 4 тыс. руб., должностных лиц – на сумму от 5 до 10 тыс. руб., а юридических – на сумму от 30 до 60 тыс. руб.

Анастасия Еремина