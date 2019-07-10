Депутаты ЗСК призвали мэрию ускорить решение городских проблем

Сегодня, 10 июля, народные избранники выслушали отчет мэра Евгения Первышова об исполнении резолюции краевого парламента по решению в Краснодаре социально значимых вопросов, сообщает пресс-служба ЗСК. В частности, глава города сообщил о том, что предпринимается для сокращения дефицита мест в школах.

Так, 1 сентября откроют свои двери две новые большие школы на 1550 мест каждая и два новых современных корпуса на 400 мест. Объекты уже сданы. «Параллельно возводятся еще четыре школы – три из них по федеральной программе «Жилище», еще одну строит инвестор под выкуп. В 2019 году заработают шесть новых детсадов. Кроме того, начато строительство детского сада на 250 мест в ЖК «Сосновый бор», идет проектирование за счет бюджетных средств пяти общеобразовательных учреждений почти на пять тысяч мест и четырех детских садов на 640 мест в разных микрорайонах Краснодара«, - сообщил Евгений Первышов.

Как рассказал спикер краевого парламента Юрий Бурлачко, перед городскими властями стоит задача сделать так, чтобы занятия в учебных заведениях проводились в одну смену. «Люди продолжают приезжать в Краснодар, поэтому не сбавляя темпов ввода объектов, нужно формировать участки для строительства новых школ на перспективу», - акцентировал Юрий Бурлачко.

В целом депутаты ЗСК приняли отчет городских властей об исполнении мэрией Краснодара резолюции. «Говорить о грандиозных результатах преждевременно. Но очевидно, что нам удалось совместить векторы нашей работы, мы смотрим на проблему под одним углом», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Андрей Ульченко