11 июля, четверг
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

Фото: Никита Инфантьев / Коммерсантъ

Кировский «Биолесинвест» занял 190 млн рублей на производство биотопливных гранул

МСП Банк предоставил кировскому ООО «Биолесинвест» 190 млн руб. кредита на строительство завода по выпуску биотопливных гранул (получают из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства). Общий объем инвестиций в проект составит около 270 млн руб., сообщает Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

Запуск производства ожидается в 2020 году. Мощность предприятия должна составить 25 тыс. т продукта в год, использовать будут оборудование российского и итальянского производства. Топливные гранулы категории A1 по стандарту ENplus в основном планируют сбывать в страны Европы.

Финансирование проекта осуществляется под обеспечение Корпорации МСП в виде гарантии для стартапов на сумму 47 млн рублей. Всего, по информации организации, малому и среднему бизнесу Кировской области было предоставлено более 321 млн руб. поддержки Корпорации. Это позволило привлечь предпринимателям более 761 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Биолесинвест» было зарегистрировано в Кирове в 2018 году с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство прочих деревянных изделий. Руководителем и бенефициаром предприятия является Михаил Зыкин. Он является собственником кировского ООО «Профстекло Плюс» (формирование и обработка листового стекла) и совладельцем охотничьего хозяйства «Сверчиха».

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Приложения

Профиль пользователя