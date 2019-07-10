Лютоволки и белые ходоки вернутся на экраны

«Игра престолов» возвращается — у сериала все-таки появится приквел. Его события развернутся за 5 тыс. лет до времен борьбы за Железный трон. Подробности нового проекта раскрыл писатель Джордж Мартин. По его словам, приквел расскажет историю древнего и незнакомого мира, когда существовало более сотни королевств. Названия у нового сериала пока нет, съемки начались в июне в Северной Ирландии.

Герои «Игры престолов» в приквеле не появятся, для проекта набирают новый актерский состав. И скорее всего, персонажей будет по-прежнему много, считает кинокритик Егор Москвитин. Но, по его словам, успех оригинала проект повторить не сможет: «Структура сериала не изменится, то есть мы по-прежнему не будем понимать, кто же главный герой. В новом проекте, видимо, эта традиция продолжится. Поэтому даже несмотря на участие такой звезды, как Наоми Уоттс, мы будем в равной степени болеть за всех участников событий.

Задачей этого сериала вряд ли является расширение аудитории, об этом говорит даже сам Джордж Мартин, ведь повторить успех "Игры престолов" невозможно.





Скорее целью является удержание аудитории, то есть это попытка HBO не потерять тех подписчиков, которые стали приверженцами этого сервиса именно благодаря "Игре престолов". Хотя масштаб съемок обещают соответствующий, то есть уже подтверждено, что будут лютоволки, каждый кадр с которыми обходился в сотни тысяч долларов, будут мамонты, будут белые ходоки, то есть это все еще будет эпическое фэнтези».

Приквел «Игры престолов» также выйдет на HBO. По словам представителей сервиса, канал планирует потратить на все эпизоды не меньше $50 млн. А это ощутимо дороже, чем первые сезоны «Игры престолов». Сколько их будет в приквеле, пока неизвестно.

Успех проекта будет во многом зависеть от выбора актеров, так что аудитория вселенной «Игры престолов» все же может расшириться, отметил гендиректор российского представительства компании Comscore Роман Исаев: «Приквел может действительно повторить успех оригинала, в чем-то, может быть, даже его превзойти, если будут привлечены, скажем, актеры класса А. Но, вероятно, для данной истории это как раз и не нужно, потому что явится определенным отвлекающим фактором от самой истории и философии сериала. Вполне возможно, что более спокойно воспринимающиеся артисты, имена которых не столь работают как бренд, как в случае с Наоми Уоттс, будут очень хорошо вписываться в актерский состав приквела и приведут за собой свою лояльную аудиторию».

Финальный, восьмой, сезон «Игры престолов» завершился в мае этого года. Последняя серия установила рекорд по количеству зрителей в США — ее посмотрели более 19 млн американцев. Многие ради этого даже не вышли на работу.

Елена Иванова