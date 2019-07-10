Свердловские власти и «РТС-тендер» подписали соглашение о сотрудничестве

Электронная торговая площадка «РТС-тендер» и правительство Свердловской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации закупок региона. Соглашение подписали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генеральный директор «РТС-тендер» Владимир Лишенков в ходе международной промышленной выставки «Иннопром». Как сообщили в пресс-службе компании, соглашение предполагает внедрение цифровых сервисов в госзакупках, направленных на поддержку и развитие предпринимательства в регионе, а также на обеспечение прозрачности проводимых тендеров.

«Прозрачность государственных и муниципальных закупок является одной из приоритетных целей. Очень важно, чтобы каждый житель области мог понимать на что расходуются государственные, областные и муниципальные бюджетные средства <…> Выводя тендеры в электронный вид, мы делаем еще один шаг на пути к цифровой экономике, серьезно улучшаем деловой климат в регионе»,— подчеркнул господин Куйвашев. По словам Владимира Лишенкова, за первое полугодие этого года в Свердловской области прошло более 13 тыс. процедур закупок продукции обрабатывающих производств с начальной ценой контракта около 13 млрд руб.

По итогам первой половины 2019 года, в Свердловской области размещено более 42 тыс. процедур в бумажной и электронной форме с начальной ценой контракта 85 млрд руб. «Крупнейшими по количеству проведенных процедур стали закупки продукции обрабатывающих производств — более 13 тыс. процедур, а по начальной цене контракта —закупки сооружений и строительных работ — 38 млрд руб. Более 20% от общего числа всех закупок области в электронной форме проведены на площадке “РТС-тендер”»,— рассказали в пресс-службе.

В этом году «Иннопром» посвящен «цифровому производству», страной-партнером выступает Турция. Выставка проходит с 8 по 11 июля. Планируется, что ее посетят представители более 100 государств и 60 регионов РФ. Вчера, 9 июля, «Иннопром» посетил Владимир Путин. Он посмотрел несколько стендов выставки.