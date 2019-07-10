Ростовский облсуд оставил без изменения приговор экс-замначальнику донского ГУФСИН

В среду, 10 июля, Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию на приговор по делу четырех экс-сотрудников ГУФСИН по региону, скрывших факт покушения на убийство заключенного в тюремной больнице «для того, чтобы не ухудшить отчетность».

Как рассказали в пресс-службе суда, приговор бывшему заместителю начальника ведомства Дмитрию Молокову оставили без изменения: ранее суд приговорил его к полутора годам колонии-поселения. Приговоры остальным подсудимым были уточнены, конкретная информация об этом появится в пресс-службе суда только завтра.

Напомним, четырех бывших сотрудников ГУФСИН по Ростовской области, обвиняемых в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, наказывается сроком до четырех лет лишения свободы), осудили в конце марта текущего года.

Подробнее о деле читайте в материале „Ъ-Юг“ «Полковник сменит позицию».

Кристина Федичкина