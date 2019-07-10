Через аэропорт Стригино чаще всего с нарушениями пытаются провезти иконы и алкоголь

В воздушном пункте пропуска нижегородского аэропорта за первое полугодие 2019 года таможенники возбудили 113 дел об административных правонарушениях (для сравнения, за январь-ноябрь 2018 года – 174 дела). Об этом сообщает Приволжское таможенное управление.

Чаще всего с нарушениями пытались перевезти культурные ценности (32 дела). В основном это изготовленные более полувека назад иконы, которые пассажиры берут с собой в дорогу в качестве оберега. Еще 29 дел касаются провоза алкогольной продукции, 20 дел – провоза феназепама (снотворное). В остальных случаях пассажиры пытались провезти настойки на змеях, кораллы, растения, оружие и табачную продукцию.

Анастасия Еремина