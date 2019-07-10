Восемь участков ливневой канализации капитально отремонтируют в Ижевске

В Ижевске капитально отремонтируют восемь участков городской ливневой канализации общей протяженностью около 1 км. На эти цели из муниципального бюджета направлены 9,9 млн руб., сообщает пресс-служба администрации города. Как рассказал заместитель начальника службы благоустройства и дорожного хозяйства города Ижевска Евгений Бунтов, в рамках муниципальных контрактов по содержанию улично-дорожной сети ежегодно проводится текущий ремонт элементов ливневой канализации, но капитального ремонта не было давно. Средства, направленные на эти работы, появились после проведенной оптимизации численности муниципальных служащих. Ремонтируются самые проблемные участки города, которые затапливает чаще всего. В следующем году планируется ремонт еще 37 участков ливневой канализации, на их восстановление необходимы 120 млн руб.