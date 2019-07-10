«Формат недвижимости в "Москва-Сити" трансформируется, так же, как и сам кластер» Светлана Бардина — о спросе на проекты в деловом центре

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Светлана Бардина рассказывает, какие проекты предлагаются покупателям в «Москва-Сити» и какие из них пользуются большей популярностью.

Объем сданных в эксплуатацию жилых площадей в деловом квартале «Москва-Сити» за пять лет вырос почти в два раза и достиг 390 тыс. кв. м, из которых 60% предложения уже распродано. В будущем этот рынок увеличится еще на 330 тыс. кв. м жилой недвижимости и составит 20% от площади всей застройки делового центра.

По данным аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank, пять лет назад в готовых башнях на жилую недвижимость, представленную исключительно в формате апартаментов, приходилось порядка 200 тыс. кв. м, что составляло всего 10% от площади всех объектов, возведенных в составе Московского международного делового центра.

Формат недвижимости в «Москва-Сити» трансформируется, так же, как и сам кластер — из исключительно делового центра в формат «города в городе», пригодного не только для работы, но и для комфортной жизни. Вертикальной, как тут говорят. И в настоящее время на стадии проектирования и строительства находятся пять новых проектов, сдача которых увеличит жилой блок квартала еще на 330 тыс. кв. м. Причем в одном из небоскребов будут представлены полноценные квартиры. А после ввода всех заявленных проектов доля жилой площади составит 20% от площади всех объектов, возведенных в ММДЦ «Москва-Сити».

Всего сегодня в «квартале высоток» на первичном рынке на продажу выставлено более 73 тыс. кв. м или 585 лотов. Аналитики отмечают стабильность спроса на жилье в локации. Жилые лоты в «Москва-Сити» признаются инвестиционно привлекательными, так как рынок в локации имеет ограниченные возможности для развития. При этом часть покупателей рассматривает покупку только готовых апартаментов, часть — предпочитает вкладываться в объекты на этапе строительства.