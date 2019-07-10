Проводится проверка по факту отравления 18 детей в лагере под Аткарском

В Саратовской области начата доследственная проверка по факту пищевого отравления детей в лагере имени Гагарина в Аткарском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По предварительным данным, 9 июля 13 отдыхающих после жалоб на боли в животе и тошноту были направлены в лечебное учреждение города. Сегодня с аналогичными симптомами в больницу поступило еще пятеро детей. Всем пострадавшим от шести до 12 лет. Госпитализированы 14 человек. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное. У

всех взяты анализы для постановки точного диагноза.

Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора провели осмотр места происшествия, взяли пробы в пищеблоке, жилых помещениях, а также местах общего пользования.

Марина Ковалева