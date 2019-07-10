При главе Татарстана создадут совет по культуре и искусству

Власти Татарстана разрабатывают проект указа главы республики «О совете по культуре и искусству при президенте Республики Татарстан», пишет «Бизнес Online». Предполагается, что совет будет функционировать в качестве экспертно-консультативного органа, а его члены будут работать в нем на общественных началах.

Председателем станет глава Татарстана Рустам Минниханов, его заместителем — глава аппарата президента республики Асгат Сафаров. Кресло секретаря совета займет помощник господина Минниханова Олесы Балтусова. Всего в новый совещательный орган войдут 34 человека — к примеру, поэт и писатель Разиль Валеев, директор театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Рауфаль Мухаметзянов, худрук качаловского театра Александр Славутский. Они также являются депутатами Госсовета республики. Кроме того, членами совета станут руководители профильных вузов, председатели региональных творческих союзов, а также главы музеев, театров и других культурных учреждений. При этом глава республиканского Минкульта Ирада Аюпова в совещательный орган не войдет — по ее словам, «чиновников в этом совете должно быть минимальное количество».

Предполагается, что заседания совета должны проходить не реже двух раз в год, его президиума (15 человек) — не реже одного раза квартал. Орган будет информировать главу Татарстана о положении дел в сфере культуры, а также обеспечивать взаимодействие с организациями и деятелями культуры и искусств.

“Ъ-Казань”