Программу капремонта домов в Татарстане за полгода выполнили на 48%

Запланированная на текущий год программа капитального ремонта 942 многоквартирных домов общей площадью в 5,6 млн кв. метров к настоящему времени выполнена на 48%, или 2,8 млрд руб. Об этом сообщил начальник управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Айрат Галямов на прошедшей в среду пресс-конференции.

Он уточнил, что общая стоимость программы составляет 5,85 млрд руб. В ее финансировании участвуют 42 муниципальных образования, вложившие 1,82 млрд руб., бюджет республики с инвестициями 1,26 млрд руб., а также граждане, заплатившие за капремонт 3,74 млрд руб.

Глеб Михайлов, “Ъ-Казань”