В Краснодаре частных перевозчиков обяжут заменить автобусы на более комфортные

Мэр краевой столицы Евгений Первышов поручил городскому департаменту транспорта разработать совместно с частными перевозчиками поэтапный график замены автобусов на краснодарских маршрутах. При этом они должны быть укомплектованы современными системами кондиционирования, ГЛОНАСС и быть оборудованы подъемниками для маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

«Сегодня при помощи краевого бюджета мы проводим масштабную замену электротранспорта. В этом году город получит 12 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом, на маршруты выйдут 35 новых трамваев. Очевидно, что ресурсы коммерческих перевозчиков не совместимы с такой поддержкой, однако частные компании также должны заботиться о комфорте пассажиров. Тем более, что они устанавливают тариф на уровне КТТУ — перевозчика, работающего в более жестких условиях», — сказал Евгений Первышов.

С 8 июля в Краснодаре действует единый тариф в транспорте КТТУ и частных перевозчиков, при этом все существующие льготы сохранены.

Андрей Ульченко