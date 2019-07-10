Первая очередь комплекса апарт-отелей Valo введена в эксплуатацию

Первая очередь апарт-отеля Valo, расположенного возле станции метро «Бухарестская» в Петербурге, введена в эксплуатацию. Ключи владельцам 750 юнитов передадут до конца года.

Как сообщили в пресс-службе застройщика — ООО «Галс», первый апарт-отель VALO откроется в марте будущего года. К запуску гостиницы апартаменты в первом корпусе должны получить сертификат соответствия классу «3 звезды».

Напомним, что строительство комплекса на улице Салова, 61А началось в 2017 году. Valo будет состоять из четырех 18-этажных корпусов общей площадью 82,9 тыс. кв. м. Значительная часть площадей будет отведена под объекты инфраструктуры и общественные пространства: рестораны, кафе, магазины, конференц-зону, лекторий, медиа-зал и библиотеку, а также внутренний двор, который соединит все три очереди проекта.