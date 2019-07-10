Арт-объекты художников Сибири и Алтая

Фото: Пресс-служба Новосибирского государственного краеведческого музея

Художники из Сибири и Алтайского края приглашают новосибирцев на выставку, где буквально сочетается несочетаемое. Что это значит? Арт-объекты сделаны из таких материалов, как грубый камень и нежнейшие ткани, пластик и металл, бетон и природные материалы. В результате кропотливой работы получаются уникальные произведения искусства: живопись шерстью, плоскостная и объемная флористика, арт-текстиль. В выставке принимают участие мастера-флористы, дизайнеры и декораторы из Новосибирска, Томска, Барнаула — ученики школы современного коллажа Людмилы Корчагиной, победители престижных конкурсов и фестивалей.

Любуемся необычными работами до 21 июля.

Цена билета: 150 рублей (100 рублей для школьников, студентов, пенсионеров. В стоимость билета входит посещение всех выставок второго этажа Краеведческого музея).