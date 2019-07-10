На судозаводе «Пелла» спустили на воду головной траулер проекта 1701 «Скорпион»

На территории ОАО «Ленинградский судостроительный завод "Пелла"» состоялся торжественный спуск на воду головного среднего рыболовного морозильного траулера проекта 1701 «Скорпион». Заказчиком строительства двух судов этой серии выступает ГК «Фэст».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что длина траулера составляет 61 м, максимальная скорость — 13,5 узлов. Он предназначен для донного промысла и переработки рыбы. «Скорпион» был заложен в 2017 году, передать заказчику его планируют в третьем квартале будущего года.

По данным «Интерфакса», общая стоимость двух траулеров для ГК «Фэст» составляет €66 млн.