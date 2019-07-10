Роскачество проведет проверку дизельного топлива в Свердловской области

АНО «Российская система качества» (Роскачество) совместно с Росстандартом проведут мониторинг дизельного топлива в Свердловской области. Как сообщила пресс-служба Роскачества, топливо будет проверяться по 26 показателям, среди которых метановое число, которое определяет качество топлива, массовая доля серы и сероводородов, золы, зольность, кислотность, общее загрязнение и концентрация фактических смол. Руководитель Роскачества Максим Протасов на пресс-конференции в рамках международной выставки «Иннопром-2019» уточнил, что в рамках мониторинга будет проверено до 100 точек продажи дизельного топлива.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков рассказал, что запрос на информирование потребителя о гарантированном качестве топлива давно уже существовал «Все компании, имеющие большой автопарк, не могут рисковать возможностью использования некачественного топлива», — пояснил он. Результаты исследования будут объявлены в ноябре.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали соглашение о сотрудничестве. В частности, оно предусматривает включение уральских предприятий в список диагностируемых, а в список исследований будут включены региональные товары.

Роскачество создано правительством в апреле 2015 года для исследования товаров и услуг, продвижения отечественной продукции и пр. По данным на февраль 2019 года, организация проверила 4,4 тыс. товаров, включая продукты, напитки, одежду, технику и пр.

Мария Деменева