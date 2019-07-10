Нижегородцы на связь не скупятся

Продажи смартфонов в Нижегородской области выросли, причем все большим спросом пользуются модели среднего и верхнего ценовых диапазонов. Потребители все большее внимание уделяют качеству камеры устройства и размеру его экрана. В январе-мае 2019 года спрос на смартфоны в регионе вырос на 5% в количественном измерении и на 11% в денежном.

Если говорить о статистике по стране, то в прошлом году было продано около 30 млн смартфонов – это на 3% больше, чем годом ранее. В 2019 году тенденция к росту продаж сохранилась – в первом полугодии на 6% продажи увеличились количественно и на 12% в денежном выражении.