В Приозерском районе будет реализован пилотный проект по переработке биоотходов

В Приозерском районе Ленобалсти, на базе племенного завода «Первомайский», будет реализован пилотный экологический проект по переработке биоотходов. Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, он будет запущен в рамках программы приграничного сотрудничества с Финляндией. Соглашение о взаимодействии было подписано на XXVIII международной агропромышленной выставке «Агрорусь».

Благодаря проекту доля утилизации биоотходов в Приозерском районе моет вырасти до 80%. Сумма гранта, полученного Ленобластью на его реализацию в рамках программы приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия» в 2014-2020 годы, — €2,5 млн, общий бюджет – €3,1 млн.