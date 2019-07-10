Задержан муж кассира, подозреваемой в хищении у Россельхозбанка в Башкирии более 20 млн рублей

Башкирские полицейские задержали мужа бывшей сотрудницы салаватского отделения Россельхозбанка Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении из банка более 20 млн руб. По информации МВД России, предварительное расследование установило причастность Марата Хайруллина к краже этих денег. Следствие считает, что мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные средства, в том числе в валюте. Затем он вносил деньги на личный счет и тратил их, в том числе делая ставки в букмекерских конторах. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».

Задержание Марата Хайруллина произошло по его возвращению из Москвы, где он дал интервью Первому каналу. Он сообщил, что жена выносила деньги из банка по его просьбе, чтобы он мог погасить долги за игру на тотализаторах, и это продолжалось полтора года.

Факт хищения средств в банке обнаружился в конце мая. Семья Хайруллиных вместе с двумя детьми тогда уехала из Салавата, Луиза Хайруллина была объявлена в розыск. Полицейские установили место нахождения подозреваемой в конце прошлой недели, по неофициальным данным, по звонку ее дочери деду. Семья скрывалась на съемной квартире в Казани. Луиза Хайруллина задержана. Ее муж доставлен на допрос.

Ирина Самойлова