В Копейске будут судить директоров двух коммунальных компаний

Прокуратура Копейска утвердила обвинительное заключение уголовному делу в отношении двух бывших руководителей коммунальных предприятий братьев Алексея и Юрия Швецовых, обвиняемых в незаконной предпринимательской деятельности, хищении 80,6 млн руб. у ресурсоснабжающих компаний и отмывании денег.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, по версии следствия, в 2015-2018 годах братья, возглавляя ООО «Сетевое теплоэнергетическое предприятие» и ООО «ИРМИ-ЖКХ», занимались предпринимательской деятельностью по предоставлению населению коммунальных услуг (теплоснабжение и горячая вода), не имея лицензии на эксплуатацию газовых котельных. За это время бизнесмены извлекли доход в сумме около 220 млн руб. Кроме того, руководители похитили более 80,6 млн руб., полученных от горожан в счет оплаты коммунальных услуг. Ущерб причинен компаниям «Газпром Газораспределение-Челябинск», «НОВАТЭК-Челябинск» и «Челябэнергосбыт». Более 75 млн руб. из этой суммы предприниматели легализовали, перечисляя на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.

Уголовное дело направлено в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.