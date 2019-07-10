Краевой омбудсмен заявил об отсутствии притеснений секс-меньшинств в регионе

Число жалоб о нарушениях прав граждан Прикамья, отправленных в аппарат уполномоченного по правам человека, превысило показатели за 2018 год. Об этом сообщил на пресс-конференции краевой омбудсмен Павел Миков.

По его данным, за первое полугодие 2019 года поступило 2820 обращений. В то же время за 2018 год в аппарат поступило 2087 заявлений. Сотрудники аппарата провели 24 выездных личных приема граждан в различных районах Пермского края. Как заявляет Павел Миков, права были восстановлены в 87% случаев.

На пресс-конференции Павел Миков упомянул и о состоявшейся в июне встрече с верховным комиссаром ООН Жоржет Ганьон, на которой обсуждался вопрос о притеснении секс-меньшинств в Пермском крае. Уполномоченный по правам человека в Пермском крае заявил, что таких фактов не выявлено. Отметим, что в мае этого года мэрия не позволила провести ЛГБТ сообществу акцию «Радужный флэш-моб» в честь международного дня борьбы с гомофобией.