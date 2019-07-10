Администрация Кубани намерена провести переговоры по поставкам вина в Финляндию

На сегодняшней встрече губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и Чрезвычайного и Полномочного Посла Финляндской Республики в РФ Микко Хаутала зашла речь о возможной поставке в страну Суоми экологически чистой продукции, сообщает пресс-служба администрации края. «Наш регион взял курс на производство экологически чистой продукции. Знаем, что в вашей стране высокий спрос на подобный товар, мы готовы наладить экспортные поставки», – сообщил Вениамин Кондратьев.

Также губернатор отметил, что кубанское вино – это бренд, который говорит о высоком качестве продукции, и выразил уверенность, что оно понравится жителям Финляндии. Господин Хаутала сообщил, что сотрудничество в этом направлении интересно обеим сторонам. В частности, для возможности поставок кубанского вина посол предложил наладить взаимодействие с государственной компанией Финляндии, обладающей монополией на реализацию слабоалкогольных напитков. В ближайшее время представители Краснодарского края проведут с ними переговоры.

По данным администрации края, внешнеторговый оборот Кубани с Финляндией в 2018 году составил $82,5 млн.

Андрей Ульченко