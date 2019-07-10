Дороги привели к обыскам в якутском правительстве

В Доме правительства Якутии сотрудники УФСБ и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) провели обыски и выемку документов в кабинете первого зампреда регионального правительства Алексея Колодезникова, а также в министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Мероприятия проводились в рамках уголовного дела, расследуемого по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело было возбуждено региональным управлением СКР по фактам фиктивных приемок работ сотрудниками управления автодорог Якутии.

В СКР заявили, что в 2018–2019 годах сотрудники ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я)» приняли акт от одной из коммерческих фирм, зная, что часть работ не выполнялась. «Несмотря на это, сотрудники учреждения без осуществления выезда в Усть-Майский район Якутии и принятия мер для проверки объема и качества выполненных работ подписывали подложные документы об их исполнении, после чего на счет коммерческой фирмы переводились бюджетные денежные средства. В настоящее время установлена сумма ущерба в размере более 4 млн 300 тыс. руб.»,— сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Якутии.

«Сегодня были взяты пояснения у первого зампреда правительства, у министерства транспорта, дополнительные документы получены. Те, кто совершил подлог в результате которого было несколько миллионов рублей похищены из бюджета Якутии, они, конечно должны ответить»,— заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он также подчеркнул, что «речи и близко не идет» о возбуждении уголовного дела против первого зампреда.

Отметим, что ранее был взят под стражу глава Усть-Майского района Якутии и района Юрий Боярский, которого в апреле текущего года осудили на 4 года 6 месяцев лишения свободы условно. Его признали виновным в совершении незаконного участия в предпринимательской деятельности, мошенничестве, двух эпизодов служебного подлога.

Кроме того 4 апреля обыски прошли в здании министерства здравоохранения Якутии, а также в квартире замминистра здравоохранения Людмилы Вербицкой. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ. «В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая допустила умышленное нарушение положений Федерального закона “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”»,— поясняла тогда официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По данным следствия, при подготовке конкурсной документации для закупки в интересах республиканской больницы партии ланч-боксов, применяемых для организации питания пациентов, чиновница, используя служебное положение, добилась внесения изменений, выгодных для одного из участников конкурса. «Тем самым она нарушила конкурентные принципы определения поставщика продуктов питания для нужд медицинской организации»,— рассказала госпожа Волк.

Изъятия документов проходили и в администрации столицы региона — Якутска. В мае этого года СУ СКР по Якутии провело обыски в кабинете первого заместителя мэра Якутска Владимира Федорова. Оперативники искали документы, связанные с уголовным делом в отношении его супруги Виктории Федоровой, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов. А 24 апреля в управление физической культуры и спорта Якутска нагрянули сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального МВД. В ноябре 2018 года ФСБ провела обыски в управлении культуры и духовного развития окружной администрации Якутска.

Николай Борисов; Виталий Обедин, Якутск