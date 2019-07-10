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Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который разрешает туристам свободно посещать Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом он заявил на церемонии введения в строй нового саркофага, построенного над взорвавшимся в 1986 году реактором Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции»,— сказал господин Зеленский (цитата по ТАСС). Он пообещал, что Чернобыль станет «символом свободы новой Украины — без коррупции и дурных запретов, с инвестициями и будущим».

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Из 30-километровой зоны были эвакуированы более 100 тыс. человек. Частичному радиоактивному заражению подверглись отдельные районы России и Белоруссии.

Новый саркофаг был передан в эксплуатацию Украины Европейским союзом. «Это крупнейшая в мире мобильная металлоконструкция, которую разрабатывали и строили более 20 лет. Кроме того, это результат значительных усилий со стороны Украины и международного сообщества. Отныне Украина отвечает за обслуживание конструкции, а также за демонтаж первичного саркофага, который был построен сразу после аварии»,— говорится в сообщении представительства ЕС на Украине в Facebook.

В ЕС ожидают, что в ближайшее время Украина достроит новое временное хранилище для использованного ядерного топлива. «Это станет еще одним важным шагом для того, чтобы место трагической аварии поддерживалось в стабильном и экологически безопасном состоянии»,— говорится в сообщении.

На Украине экскурсии по зоне отчуждения проводят уже много лет. Туристы могут посетить саму ЧАЭС, а также города Припять и Чернобыль. В апреле 2018 года Украина открыла внутренние помещения станции, в частности залы управления третьим энергоблоком

Подробнее об инициативе украинского президента — в публикации “Ъ” «Владимир Зеленский превращает Чернобыль в "туристический магнит"».

Безопасны ли турпоездки на Чернобыльскую АЭС — в публикации “Ъ FM” «Зона отчуждения притягивает».

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