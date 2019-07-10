Подрядчик обещает установить телетрапы в Большом Савино к ноябрю

Руководитель Росавиации потребовал у подрядчика ускорить работы по установке телетрапов в аэропорту Большое Савино, монтаж которых отстает от графика на полтора месяца. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, ситуация с реконструкцией инженерных сооружений обсуждалась на совещании по развитию аэродромного комплекса, участие в котором приняли руководитель Росавиации Александр Нерадько, руководитель аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко, губернатор Пермского края Максим Решетников, представители краевого правительства, а также представители компании-подрядчика «Стройтрансгаз».

В настоящее время в аэропорту ведется реконструкция рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов. Как только эти работы завершатся, начнется монтаж пяти телетрапов ThyssenKrupp. Губернатор Прикамья Максим Решетников попросил представителя подрядчика (АО «Стройтрансгаз») пояснить, как они собираются наращивать темпы строительства и ликвидировать отставание от графика. По словам руководителя Пермской дирекции АО «Стройтрансгаз» Алексея Романова, отставание связано с изменением проектного решения, а также с непредсказуемыми погодными условиями. «Наша задача — в этом году завершить рулежную дорожку, аванперрон и стоянку на три самолета, выйти на рулежную дорожку, где стоят вертолеты, и подготовить площадку для монтажа телетрапов. К ноябрю 2019 года мы планируем завершить все работы»,— пояснил господин Романов. Установка телетрапов начнется уже в сентябре этого года и будет вестись параллельно со строительными работами.

Напомним, реконструкция аэровокзального комплекса аэропорта Большое Савино началась в апреле прошлого года. На ее реализацию направлено 5,5 млрд руб., в том числе 413 млн руб. из краевого бюджета.