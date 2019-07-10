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Краевой суд отклонил апелляции осужденных руководителей трех управляющих компаний

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы осужденных руководителей ООО «УК «КОД», ООО «УК «Профи-Дом», ООО «УК «ПМК» на приговор Мотовилихинского Перми. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, решением суда первой инстанции они были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Как установил Мотовилихинский суд Перми, в период с марта 2012 по март 2013 года члены организованной преступной группы, в состав которой входили осужденные, совершили хищение денежных средств - коммунальных платежей от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах, предназначенных перечислению в адрес ресурсоснабжающих компаний. Ущерб превысил 26 млн руб. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал подсудимых виновными в совершении инкриминируемого преступления и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 5 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. руб. Всем осужденным также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства на срок 2 года. Кроме того, осужденные обязаны выплатить причиненный ущерб в размере более 26 млн руб.

Апелляционная инстанция суда, с учетом позиции государственного обвинения, оставила без удовлетворения жалобы осужденных, приговор - без изменений.

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