Главу Фершампенуаза задержали за преднамеренное банкротство МУПа

Сотрудники СК России по Челябинской области задержали главу Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского района Егора Шукшина. Его подозревают в преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ) муниципального предприятия, управляющего сферой ЖКХ села, сообщает пресс-служба СК России по региону.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Егор Шукшин заключил соглашения о выводе имущества из хозяйственного ведения МУП «ЖКХ села Фершампенуаз», общая стоимость отчужденной собственности составила более 10 млн руб. В связи с сокращением объема основных средств предприятие не смогло рассчитаться с кредиторами и было признано банкротом.

В отношении Егора Шукшина проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения.