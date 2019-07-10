11 июля, четверг
Войти в профиль
Челябинск. Южный Урал

Коротко

Новости

все новости

Главу Фершампенуаза задержали за преднамеренное банкротство МУПа

Сотрудники СК России по Челябинской области задержали главу Фершампенуазского сельского поселения Нагайбакского района Егора Шукшина. Его подозревают в преднамеренном банкротстве (ст.196 УК РФ) муниципального предприятия, управляющего сферой ЖКХ села, сообщает пресс-служба СК России по региону.

По данным следствия, в 2015-2016 годах Егор Шукшин заключил соглашения о выводе имущества из хозяйственного ведения МУП «ЖКХ села Фершампенуаз», общая стоимость отчужденной собственности составила более 10 млн руб. В связи с сокращением объема основных средств предприятие не смогло рассчитаться с кредиторами и было признано банкротом.

В отношении Егора Шукшина проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерский проект

Интервью

Профиль пользователя