Baccarat и Жан-Шарль Буассе разработали бокалы для страстных натур

Хрустальный бренд Baccarat в сотрудничестве с французским виноделом Жаном-Шарлем Буассе (на протяжении 12 лет входит в рейтинг 50-ти самых влиятельных людей в индустрии виноделия) создали коллекцию с говорящим названием «Passion». В нее вошли бокалы для вина, шампанского и декантер. Приятная особенность этой коллаборации состоит в том, что, будучи виноделом, Жан-Шарль знает, какой формы должен быть бокал, чтобы вкус напитка раскрылся максимально полно. Например, в случае с фужерами для шампанского Буассе отказался от привычной вытянутой формы и сделал диаметр широким, по модели «тюльпан». Лейтмотивом в дизайне предметов стал элемент, одновременно напоминающий ограненный бриллиант и ягоду винограда.

Жан-Шарль Буассе

Жан-Шарль Буассе вырос в Бургундии, коллекционировать Baccarat начал с молодости. Нынешнее сотрудничество в этом смысле выглядит более чем логичным для обоих участников процесса. Это не первая коллаборация винодела — в 2015 году сонграйтер и певец Джон Ледженд создал в партнерстве с Буассе собственный винный лейбл Legend Vineyard Exclusive.