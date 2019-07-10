В краевую администрацию с начала года обратилось более 50 тыс. граждан с различными проблемами

Основная масса обращений связана с проблемами ЖКХ, также жителей региона беспокоят вопросы строительства и архитектуры и социальная сфера, дороги, транспорт и медицина. В первом полугодии принято более 29-ти тыс. письменных обращений, это меньше, чем за то же время прошлого года, сообщили в пресс-службе администрации края.

«Эффективная работа с обращениями жителей края, защита их прав и интересов обозначена губернатором как основной вектор деятельности властей всех уровней. Один из показателей результативности такой политики – снижение количества жалоб, направленных жителями края в адрес Президента РФ. В первом полугодии текущего года такое снижение составило 26%», – отметили в краевом департаменте внутренней политики. также в департаменте сообщили, что популярность набирают еженедельные видеоприемы граждан сотрудниками региональных ведомств.

Елена Рыжкова