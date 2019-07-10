100 королевств, лютоволки и никаких Ланнистеров

Автор саги «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин раскрыл некоторые подробности событий нового сериала HBO, который сюжетно станет приквелом «Игры престолов». Писатель поделился деталями в интервью Entertainment Weekly.

Действие в приквеле будет разворачиваться за пять тысяч лет до событий, показанных в «Игре престолов», когда Вестерос состоял из целых 100 мелких королевств. «Мы привыкли говорить о семи королевствах, но если мы оглянемся назад, то увидим 9, 12, а со временем и 100 королевств — об этой эпохе и пойдет речь», — пояснил Мартин. Таким образом, Вестерос будет показан ещё более опасным, хаотичным и полным беззакония.

Зрители не увидят в картине ни Ланнистеров, ни Таргариенов с драконами, зато обещают Старков.

Из знакомых персонажей в сериале будут также фигурировать лютоволки и белые ходоки, а также в кадре появится утёс Кастерли. По словам Мартина, главных героев выделить пока сложно, сюжет будет вращаться вокруг разных людей в разных королевствах.

Остаётся пока открытым и вопрос названия проекта. Сам Мартин предлагал вариант «Длинная ночь», но такое же название было у одного из эпизодов «Игры престолов». «Я слышал о варианте "Длиннейшая ночь" — он меня тоже устраивает», — отмечает писатель.

Работа над созданием сериала-приквела «Игры престолов» в компании HBO началась в июне прошлого года. За сценарий взялись Джордж Мартин и Джейн Голдман (работала над фильмами «Kingsman», «Люди Икс: Первый класс» и «Дом странных детей мисс Перегрин»). Главные роли в сериале сыграют Наоми Уоттс и Джош Уайтхаус. Съемки проходят в Северной Ирландии. Премьера ожидается в 2020-м году.